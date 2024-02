Zpěvačka a účastnice StarDance Tereza Mašková přiznala, že opět bojuje s bulimií

Přestože si zpěvačka Tereza Mašková myslela, že má svůj boj s poruchou příjmu potravy vyhraný, není tomu tak. Jak nyní přiznala, s bulimií se opět potýká. Poprvé ji nemoc, která se projevuje nutkavým přejídáním a následným zvracením, zasáhla ve čtrnácti letech, kdy po účasti v talentové show čelila nenávistným komentářům ohledně své postavy. Po drastickém zhubnutí dokonce na čas přišla o menstruaci. Nyní se nemoc hlásí o slovo znovu.

"Trošku se tady rozepíšu, protože mám potřebu vám to říct. A je to pro mě těžké, cítím se tak, jako bych znovu prohrála. Zase v tom lítám. Svou touhou po nesmyslné dokonalosti a ve stresových situacích nebo když mám strach 'si ulevit' tím, že půjdu zvracet, jsem své tělo dokázala dostat do takového stresu, že si vytvořilo chronický zápal v očích. Tělo mi říká, 'tak už sakra přestaň! Tohle nezvládneme!'. Velice často jsem chodila s podlitinou pod okem, ne, nikdo mě nezmlátil, to jsem si udělala já a moje hlava v záchodové míse. Ptají se, 'co se ti stalo?' Já: 'Popraskaly mi žilky, když jsem čistila koberec.' Ach bože, jak ubohé výmluvy!" šokovala svou upřímností fanoušky na Instagramu.

A v příspěvku také vysvětila, proč se rozhodla o svém problému veřejně mluvit. "Protože to řeším. Pravidelně docházím na terapie a mám skvělou terapeutku, se kterou jsou v kontaktu v podstatě každý den, a vím, že tohle nezvládnu sama! A chci si nechat pomoct. Asi jste si všimli, že každý den přidávám Stories z fitka. Ano, chodím každý den, někdy i dvakrát, a vím, že to není taky dobré přehánět. Momentálně mi to pomáhá nebýt s hlavou v záchodové míse. Snažím se a bojuji," dodala Mašková, která vyzývá všechny, kterých se podobný problém týká, aby se nebáli a vyhledali odbornou pomoc. Sama věří, že i tentokrát se jí podaří nad nemocí zvítězit.

Pod jejím příspěvkem se okamžitě strhla lavina podpory nejen od fanoušků, ale třeba i kolegů z taneční soutěže StarDance, které se v minulém roce účastnila. "Terezko, ty naše růžové slunce! Drž se, buď na sebe hodná a opatrná! Jsi dokonalá, jedinečná a úžasná už taková, jaká jsi. Opatruj se," napsala tanečnice Lenka Nora Návorková. "Terezko, děkuju za všechny ty slečny, co tě poslouchají, obdivují a co jim třeba pomůže, že o tom takhle otevřeně napíšeš," poděkovala za upřímnost herečka Marie Doležalová, která sama jednu řadu taneční soutěže vyhrála. A hodně sil popřál i zpěvák Matěj Ruppert, s nímž Mašková vystupovala v kapele Monkey Business.