Hilary Duffová porodila třetího potomka a ukázala fotku celé rodiny u bazénku

Herečka a zpěvačka Hilary Duffová se stala trojnásobnou matkou. Ve středu 24. března přivedla na svět dceru Mae James Bair a fotografii šťastné rodinky společně s manželem Matthewem Komou sdílela na Instagramu.

Třiatřicetiletá americká hvězda má už dvouletou holčičku Banks a z předchozího manželství osmiletého chlapečka Luca. Loni v prosinci popsala magazínu People, v čem bylo třetí těhotenství jiné.

"Bylo jednodušší než předchozí, protože tehdy jsem se obávala, co řekne šestiletý Luca na nový přírůstek. Jsem víc unavená a mám méně času, protože mě zaměstnávají děti i těhotenství. To je hezké rozptýlení, protože si aspoň vše negooglím a nejsem posedlá vším, co se kolem těhotenství děje."

V rozhovoru také dodala, že není zrovna tím typem ženy, který těhotenství bezvýhradně miluje. "Každý den se pohybuju mezi tím, že mi chybí moje tělo, které teď nemůžu obléct do hezkého oblečení, a mezi tím, kdy se cítím v klidu a míru. Je to totiž pravděpodobně poslední těhotenství, takže si jej snažím užít," uvedla 33letá herečka, která svou kariéru zahájila v mladém věku, když začala spolupracovat na projektech kanálu Disney. Byla hlavní hvězdou seriálu Lizzie McGuire, na který navazoval film Italské prázdniny.