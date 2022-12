Znásilnění, rány bičem i zavražděný otec. Slavné osobnosti s otřesným dětstvím

Když matka před očima patnáctileté dcery zastřelí jejího otce, je to věc, na kterou se nedá jen tak zapomenout. A přesně takovou zkušenost má za sebou herečka Charlize Theronová. Podle vlastních slov ale to, co se stalo, nikdy své matce neměla za zlé. Její otec byl totiž násilník a ona se bála o život.

Theronová ale zdaleka není jediná, kdo má za sebou dětství, na které by nejraději zapomněla. Například herce Johnnyho Deppa nebo Patricka Swayzeho krutě bily a ponižovaly vlastní matky.

Na to, které další celebrity si prošly doslova peklem, se podívejte do naší galerie.