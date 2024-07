"Mrtvá matka mě donutila na ni čekat u hrobu," říká Žilková o setkání s duchem

Herečka Veronika Žilková během svých živých vysílání na Instagramu nejen cvičí, ale také občas prozradí něco ze svého soukromí. Tentokrát se podělila o historku, která je pro mnohé těžko pochopitelná. Spolu se svými dcerami Agátou Hanychovou a Kordulou Stropnickou měly totiž zážitek ze záhrobí, kdy se musely každá vypořádat s duchem zemřelé hereččiny maminky Olgy Žilkové.

"Předevčírem jsem se vzbudila a říkala jsem si, že jsem už dlouho nebyla na hřbitově. A máma mi kladla na srdce, abych jí chodila zalívat kytky na hrob. Zastavila jsem se v zahradnictví a koupila jsem mateří doušku a pořád jsem měla takový pocit, že zrovna v ten den a v tu hodinu tam musím jít. Zasadila jsem tam ty kytky a zrovna zvony zvonily poledne. A já jsem měla takový pocit tlaku na prsou a vždycky, když tohle cítím, tak se něco děje. Zavolala jsem Kordulce, která přespávala v domě u Agáty, jestli je v pořádku," začala své vyprávění Žilková, která ale upozornila, že na podobné věci mezi nebem a zemí příliš nevěří. "Kordulka říkala, ‘mami, jsem v pořádku, ale představ si, že já jsem se tady teď malovala v chodbě před zrcadlem a za mnou prošla babička a odešla ven ze dveří’. Já už měla husí kůži," pokračovala Žilková ve vyprávění, které ještě nabralo spád.

"A večer jsem si telefonovala s Agátou, která je na Bali, a říkala, že přesně v tu dobu byla na nějaké očistě, kde jí šamanka říkala, že má v sobě velkou bolest a že musí už tu babičku pustit, že chce jít tam, kde mají být mrtví," řekla s tím, že Agáta byla na babičku velmi fixovaná a v chodbě svého domu měla její velkou fotografii.

"Takže mě moje mrtvá matka donutila jít v poledne na hřbitov a tam na ni čekat, jako když jí mám pomoct nadzvednout tu desku do hrobu. Já moc nevěřím na záhrobí, ale v rozmezí asi deseti minut Agáta na Bali ze sebe pustila tu babičku a tak pak z té fotky v domě prošla Kordulce kolem zrcadla až ke mně na tom hřbitově," dokončila vyprávění Žilková, která si pro sebe i našla vysvětlení toho, co se stalo.

"Já si myslím, že ta energie a láska, co byla mezi těmi lidmi, se nemůže nikam ztratit. Je ale zvláštní, že se to stalo zrovna třem lidem, kteří jí byli tak blízko. Protože Kordulka s ní dvanáct let žila, vrátily jsme se kvůli babičce z Izraele, a Kordulku to stálo rodinu, protože jsme odjely a táta si pak našel někoho jiného. Agáta na ní byla velmi závislá a já jako její dcera," uzavřela hororové vyprávění Žilková. Mezi jejími sledujícími se okamžitě rozhořela debata o posmrtném životě, kde se většina shodla na tom, že odchodem milovaného člověka to rozhodně nekončí.