Mrtvá princezna, žena s dítětem či přízrak v zrcadle. Takové duchy potkaly celebrity

Probudit se uprostřed noci a uvidět ve své ložnici cizí ženu s dítětem asi není zážitek, který by si někdo z nás přál. Přesto takovou zkušenost má například hudebník Sting.

Jsou však ale zkušenosti s duchy, které zanechají pozitivní dojem. To když se znovu setkáte s někým, koho jste milovali, ale kdo již bohužel není mezi živými. A přesně takové setkání se podařilo třeba herečce Mahuleně Bočanové.

Na to, kdo další na vlastní kůži pocítil dotek bytostí z jiného světa - nebo to aspoň tvrdí -, se podívejte do naší galerie.