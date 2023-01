Zemřela původní Wednesday z Addamsovy rodiny, její vzhled ovlivnil i hit Netflixu

Hereččina osobní přítelkyně, spisovatelka Laurie Jacobsonová, na Facebooku napsala, že Loringová "utrpěla masivní mrtvici způsobenou kouřením a vysokým krevním tlakem" a byla tři dny připojena na přístroje, než se ji rodina o víkendu rozhodla odpojit.

Loringová hrála Wednesday Addamsovou v letech 1964 až 1966, přičemž do role byla obsazena, když jí bylo pouhých pět let. Její Wednesday s gotickým nádechem a klasickými copánky výrazně ovlivnila následující ztvárnění této postavy v dalších seriálech i filmech, píše deník The Guardian.

Koncem 80. let pracovala jako maskérka na natáčení filmu pro dospělé, kde se na place seznámila se svým třetím manželem, pornohercem Jerrym Butlerem.

Jejich manželství bylo mediálně hodně sledované a pár se několikrát veřejně pohádal kvůli Loringové nespokojenosti s Butlerovým pokračujícím angažmá ve filmovém průmyslu pro dospělé. Nakonec se v roce 1992 rozvedli.

Loringová přežila své dcery Marianne a Vanessu a vnoučata Emilianu a Charlese.