Zemřela herečka Christine Boissonová, kterou proslavil erotický film Emmanuelle

Zprávu o smrti herečky Christine Boissonové přinesl francouzský deník Le Monde. "Připojila se ke hvězdám a já bych si přála, aby se na ni vzpomínalo s úctou, protože to byla skvělá herečka," potvrdila smutnou zprávu pro tisk dcera Boissonové Juliette Kowskiová. Podle zdroje z rodiny zemřela herečka na plicní chorobu, která ale nebyla dále specifikována.

Boissonovou proslavila hlavně role v erotickém snímku Emmanuelle, kde si zahrála roli teenagerky Marie-Ange. Sama herečka později přiznala, že ji tento film do budoucna zařadil do škatulky, ze které se snažila vymanit. A to hlavně studiem na prestižní herecké škole.

To se jí povedla hlavně na divadle, kde byla obsazovaná do her Williama Shakespeara, ale také třeba Tennesseeho Williamse. Zahrála si také ve více než pěti desítkách filmů, většinou se ale jednalo o epizodní role.