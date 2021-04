Pohreich: "K hospodě jsem měl prostě blízko." V 64 letech svůj byznys možná ukončí

Zásadním rozhodnutím jeho kariéry bylo, když v roce 1989 emigroval do Nizozemska. Odtud se vydal do Austrálie, kde jej "vytáhli z ulice" a on se postupně stal šéfkuchařem vyhlášené restaurace. Po návratu do Česka se stal šéfem kuchyní několika hotelů, později si otevřel vlastní restaurace a napsal více jak desítku kuchařek.

Řeč je o svérázném Zdeňkovi Pohlreichovi, kterého proslavila především reality show Ano, šéfe! a který 10. dubna slaví 64. narozeniny.