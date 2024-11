Nenapravitelný Zdeněk Godla nadělal další dluhy a ohrozil tak svou insolvenci

Před časem soud zrušil herci Zdeňku Godlovi insolvenci z důvodu neplnění podmínek a také proto, že nekomunikoval s insolvenčním správcem. Godla s manželkou tehdy tvrdili, že neporozuměli podmínkám, a opravdu dosáhli toho, že jim stát povolil proces oddlužení i podruhé.

Jenže ani tentokrát se to neobejde bez problémů. Godla, který se s rodinou nedávno přestěhoval od maminky zpět do Chomutova, dluží městu za svoz odpadu. A nejen to, nezaplacené pokuty za dopravní přestupky se vyšplhaly na pět tisíc. A to může být velký problém. Podle zákona totiž člověk, který prochází insolvencí, nesmí dělat další dluhy. Jinak je to důvod k jejímu zrušení. Godla se však dušuje, že všechny závazky už uhradil. "Ten svoz odpadu i pokuta pět tisíc, to už je zaplacený," řekl pro eXtra.cz.

Vysvětlil také, jak k dluhům za přestupky došlo. "Dal jsem auto pryč, ale ještě jsem ho nepřepsal. Kluk tedy jezdí na mě, a tak pokuta přišla na mou adresu," tvrdí herec, který si je podle svých slov dobře vědomý závažnosti situace. "Proto jsem to rychle zaplatil. Volala mi kvůli tomu insolvenční správkyně. Jinak plním, co mám, komunikuju s ní," dodal a znovu své fanoušky ujistil, že tuto šanci na život bez dluhů už si nenechá protéct mezi prsty.