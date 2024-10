Diváci i celebrity chtějí zpátky Zdeňka Chlopčíka. "Nebudu koukat," říká Brzobohatý

K podzimu v televizi neodmyslitelně patří taneční show StarDance. Fanoušci tohoto pořadu jsou ale letos zklamaní. Poprvé totiž v porotě nezasedl Zdeněk Chlopčík. S rozhodnutím televize, která to, že Chlopčík nebude pokračovat, oznámila už na jaře, ale nesouhlasí davy fanoušků. Napříč sociálními sítěmi už zní výkřiky "Vraťte nám Chlopčíka!" a tento přísný, ale velmi vtipný porotce nechybí pouze obyčejným divákům.

Například hudebník Ondřej Brzobohatý tvrdí, že nepřítomnost Chlopčíka je pro něj důvodem, proč letos na pořad koukat nebude. "Pro mě je to stejné, jako by skončil Marek Eben. Kdyby to nemoderoval, tak to pro mě není StarDance. A stejný symbol StarDance je pro mě Zdeněk Chlopčík. Tomu rozhodnutí vůbec nerozumím a přijde mi chybné," myslí si Brzobohatý.

A jeho pocity sdílejí i moderátoři soutěže Tereza Kostková a Marek Eben. Když totiž při prvním díle představili porotu, neodpustili si poznámku. "Ten, kdo v porotě po osmnácti letech poprvé chybí, je Zdeněk Chlopčík. No, chybí. Nám tedy chybí určitě," zaznělo v přímém přenosu.

Fanoušci oblíbeného porotce se ale mohou těšit například na pořad Inkognito, kde byl hostem. Jedna z tváří tohoto zábavného formátu má dokonce plán, jak ho vrátit do StarDance. Jakub Prachař by byl rád, kdyby licenci na StraDance koupila TV Prima a Chlopčík by tak znovu usedl do poroty. Jeho odchod byl prý velkou chybou.