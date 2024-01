"Začala jsem věřit, že to dobře dopadne," říká Anna Slováčková bojující s rakovinou

Když před lety zpěvačka Anna Julie Slováčková bojovala s rakovinou prsu, svou cestu sdílela s fanoušky. A tak když se nemoc vrátila po třech letech v podobě nádoru na plicích, ani tentokrát to před veřejností netají. Ačkoli přiznává, že najít v sobě sílu bylo tentokrát mnohem těžší.

"Je pravda, že na začátku, když jsem se to dozvěděla, jsem to snášela hůř než poprvé. Ale v poslední době mě už asi nakopli všichni svatí a řekla jsem si, že už bylo dost momentů, kdy jsem pociťovala nějakou lítost, smutek nebo nespravedlnost. A že je na čase začít poslouchat tu pozitivní stránku a koukat se na svět otevřenýma očima a vidět i všechno to hezké. Začala jsem věřit, že mám snad nakročeno k tomu, aby to všechno dobře dopadlo," svěřila se v rozhovoru pro magazín Showtime.

Přestože některé dny pro ni bývají opravdu těžké, jako své poslání bere i to, že může dodávat sílu dalším nemocným lidem. "Já si vždycky říkám: ‘Ty jo, teď možná někdo taky leží a je na konci svých sil.’ Tak proč v tom nebýt společně? Když je na to více lidí, lépe se táhne za jeden provaz," řekla svým fanoušků na Instagramu, kde se pravidelně dělí o to, co jí život přináší.

Způsob, jak si udržet pozitivní mysl, je pro ni i to, že se nevzdala své práce. "Já jsem si řekla, že to nechám na svém těle. Nechci brát za každou cenu všechno, ale co se týče těch koncertů, tak tam jsme to vždycky dokázali udělat tak, aby to bylo bezpečné, cestou zpátky neřídím, nebo naopak nejezdím v autobuse se spoustou lidí. Takže dokud budu mít sílu a energii, tak to budu chtít dělat. Určitě ale nepůjdu přes své možnosti," ujišťuje Slováčková všechny, kdo mají strach, že přeceňuje své síly.