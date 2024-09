"Zabil se kvůli rakovině," tvrdí o Karlu Heřmánkovi kamarád

Když se veřejnost před více než týdnem dozvěděla, že se herec Karel Heřmánek dobrovolně zastřelil během kurzu zážitkové střelby na střelnici nedaleko Příbrami, nikdo si nedovedl vysvětlit, proč by po tak radikálním řešení sáhl. Nyní deník Blesk přišel se svědectvím osoby z hercova okolí, která tvrdí, že byl nemocný daleko vážněji, než se zdálo.

"Před necelým rokem mu našli rakovinu," tvrdí zdroj Blesku. Podle něj lékaři diagnostikovali Heřmánkovi rakovinové bujení v ústech. "Byla to strašná rána. Nabalilo se to k problémům s kyčlí a páteří, pak se prý ještě přidal zánět trojklaného nervu. Ale Karla do kolen dostala rakovina. Myslím, že už když mu to lékaři řekli, začal přemýšlet nad odchodem z tohoto světa," je si jistý. "Už toho na něj bylo zkrátka moc."

Teorii o tom, že byl Heřmánek opravdu vážně nemocný, podporuje i svědectví režisérky Jasminy Blaževičové, pod jejíž taktovkou Heřmánek dokončil svoji poslední práci na seriálu Mozaika. Podle ní byl sice herec veselý a vtipkoval, v průběhu dne si však mezi natáčením jednotlivých obrazů potřeboval odpočinout. "Pak si schrupl, zahrál jeden záběr a zase vtipkoval," popsala režisérka.