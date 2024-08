"Nebyl to zkrat, ale měl to promyšlené," říká o sebevraždě Karla Heřmánka kamarád

Zítra uplyne týden od okamžiku, kdy herec Karel Heřmánek dobrovolně ukončil svůj život, když během kurzu zážitkové střelby obrátil zbraň proti sobě. Nad tím, co ho k dobrovolnému odchodu ze světa vedlo, si láme hlavu nejen veřejnost, ale i jeho přátelé. Mezi nimi i herec Jan Kuželka.

"Měl úžasnou, báječnou rodinu, skvělé, talentované děti, byl finančně zajištěn, nevím, co ho k tomu vedlo. Jestli se bál, že by kvůli tomu zánětu trojklanného nervu už nemohl hrát… Nevím…," zamýšlí se herec. Podle něj musel jeho přítel svou smrt plánovat.

"Ale myslím si, že to nebyl zkrat, ale měl to promyšlené. Byl odpůrce zbraní a teď najednou si zaplatil kurz střílení. Je to strašné neštěstí a tragédie. Karel byl báječný člověk a herec. Bude strašně moc chybět," řekl Kuželka pro CNN Prima News. A dodal, že v osudný okamžik byl na střelnici i další jeho přítel, který ho informoval o průběhu událostí.

"Ten den byli na střelnici ještě další dva, kteří si kurz zaplatili. Ti tam s sebou měli doprovod, který si je u toho natáčel a fotil. Karel vystřelil tři rány na terč, usmíval se, pak napsal dlouhou SMS zprávu své ženě Haničce, kterou už ale neodeslal. Namířil zbraň proti sobě a zastřelil se. Policie pak všem zabavila mobily, protože v nich mohli mít videa a fotky z toho neštěstí," prozradil smutně.

