Z finále Love Island do Ordinace. Oblíbený seriál má novou, nečekanou posilu

Další sezona Ordinace v růžové zahradě 2, jejíž první díl bude uveden pouze na Voyo 4. srpna, nabídne divákům opět to, co na seriálu mají rádi již sedmnáct let: lásku, napětí, vztahy, vtip i humor. Mimo to se divákům představí i jedna výrazná nová postava - mladý influencer Sam, kterého hraje Petr Havránek. Toho si diváci mohou pamatovat z reality show Love Island.