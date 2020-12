Důležité ženy Woodyho Allena: Diane Keatonová, Mia Farrowová i Scarlett Johanssonová

Newyorský rodák Woody Allen se ve svých filmech s oblibou zabývá složitostí mezilidských vztahů a "střílí" si z pseudointelektuálů či přemíry psychoanalýzy. Za svou tvorbu získal několik cen americké filmové akademie, ani pro jednoho Oscara si však nepřišel. V úterý oslaví již 85. narozeniny, s natáčením filmů však nekončí.

Do světa filmu vstoupil v roce 1965 spoluautorstvím scénáře nepříliš úspěšné komedie What's New Pussycat?, ve které si i zahrál po boku Petera O'Toola, a už tehdy ztělesnil titěrného neurotika. Svůj první film, Seber prachy a zmiz, připravil současně se svou divadelní prvotinou v roce 1969.

Od té doby točí víceméně pravidelně své filmy, z nichž kromě už zmíněných oscarových jsou známé tituly Všechno, co jste chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat), Manhattan, Banáni nebo Výstřely na Broadwayi.

Z novějších pak Match Point na motivy Dostojevského Zločinu a trestu či Jasmíniny slzy. Z domovského New Yorku se v posledních letech vydal natáčet do Barcelony, Paříže či Říma. Zatím posledním snímkem je Deštivý den v New Yorku (2019).

Ženy jako jeho důležitá životní součást

Ve svých filmech dal vyniknout řadě hereček, od Diane Keatonové přes Judy Davisovou po Scarlett Johanssonovou.

Osobní i pracovní život Woodyho Allena ale v poslední době zatěžuje obnovené obvinění ze sexuálního zneužívání. Režisér měl na začátku 90. let sexuálně obtěžovat adoptivní dceru své někdejší partnerky Mii Farrowové Soon-Yi, a dokonce i jejich dceru Dylan. Obtěžování Dylan se však nepotvrdilo.

Allen však později přiznal svůj intimní vztah se Soon-Yi, s níž se v prosinci 1997 oženil v Benátkách. Mají spolu dvě děti.

Sňatky podle Allena

Americký režisér byl celkem třikrát ženatý. Jeho manželkami byly Harlene Susan Rosenová, které bylo v době sňatku 16 let a kterou později Allen veřejně zesměšňoval. Druhou manželkou byla americká herečka a režisérka Louise Lasserová, rozvedli se ve stejném roce, kdy se Allen zapletl s kolegyní Diane Keatonovou. Právě Keatonová byla dlouho jeho múzou a objevila se celkem v osmi Allenových snímcích.

S americkou herečkou a modelkou Miou Farrowovou se seznámil v roce 1979 a rok nato spolu začali chodit. Herečka účinkovala v celkem 13 filmech Woodyho Allena, a to od roku 1982 do roku 1992. Ačkoliv spolu udržovali intimní vztah, údajně každý z nich žil ve svém bytě na druhé straně Central Parku. Společně adoptovali dvě děti a mají spolu jednoho biologického syna Ronana Farrowa. Jejich vztah skončil v roce 1992 skandálem s adoptivní dcerou Farrowové, která se zapletla s Allenem.

