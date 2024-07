Vojtěch Dyk si pořídil vlastní vesnici. Na Prachaticku nakoupil 23 pozemků

Herec a muzikant Vojtěch Dyk se netají svou láskou k přírodě. Každou volnou chvíli tráví na chalupě v jižních Čechách. A tam se také rozhodl před lety začít uskutečňovat vskutku velkolepý plán. V obci Ptákova Lhota, kde mají s manželkou, herečkou Tatianou Dykovou chalupu, začal nakupovat. Ve velkém.

"Jižní Čechy jsou takový můj druhý domov. Zaprvé proto, že tu mám momentálně chalupu, a zadruhé proto, že celé moje dětství se orientovalo jedním směrem, a to byly jižní Čechy. Ať už to byl Římov kousek za Budějovicemi, anebo to byly obce Varvažov nebo Zbonín, které jsou zase chvíli před Budějovicemi. Ale furt to byly nějakým způsobem jižní Čechy. Vlastně je to druhý kraj, kde jsem vyrůstal, protože jsem tu vždycky měl chalupy nebo něco takového," řekl pro web Budějovická drbna.

A jeho láska k tomuto kraji je opravdu velká, protože v současnosti mu na Prachaticku patří neuvěřitelných 23 pozemků o rozloze 54 529 metrů čtverečných. Za tímto účelem také založil společnost Ptákova Lhota resort s.r.o. a zažádal o povolení poskytovat služby v oblasti zemědělství, lesnictví a myslivosti, zahradnictví a dokonce rybníkářství. To koresponduje s jeho dávným vyjádřením, kde popsal svou lásku k rybaření. Přiznal ale, že na chození na ryby už kvůli dětem nemá mnoho času. "Takže jsem dospěl k tomu, že si musím na chalupě udělat rybník, abych mohl rybařit z okna," plánoval před lety. A jak se zdá, svému snu je o pořádný kus blíž.