Neumí vařit, ale natočila pořad o vaření. Paris Hiltonová předvede své neznalosti

Paris Hiltonová, dědička podílu hotelového impéria Hilton a nemovitostí svého otce Richarda Hiltona, není žádná zkušená kuchařka, proto se šestidílná série na Netflixu zaměří na její kuchařské nedostatky.

Hiltonová se začala vaření věnovat loni, kdy své kuchařské "dovednosti" předvedla na YouTube v pořadu "Cooking with Paris". Ve virálním videu naučila diváky jednoduše připravit lasagne. Svět si americkou dědičku ve svetru s duhou místo zástěry zamiloval. Vyslyšela proto nabídku Netflixu a natočila přípravu několika delikátních pokrmů.

V kuchařské show se objeví nejen hotelová dědička, ale i její přátelé, kteří jí s vařením pomohou. Hiltonová se za kuchařku nepovažuje a vařit neumí - ale určitě ví, jak diváky pobavit. "Obrací tradiční kuchařskou show vzhůru nohama. Není profesionální kuchařka a ani se o to nesnaží," napsal Netflix v tiskové zprávě.

Věnovat se bude exotickým ingrediencím, zajímavým receptům a novým kuchyňským spotřebičům. Hiltonová diváky provede celým procesem vaření od nákupu potravin v obchodě až po servírování na talíř. Naučí se dusit, smažit, péct a hlavně se bude snažit přesvědčit diváky, že její jediná dovednost není pouze pořádání večírků.

Známá blondýnka se na obrazovkách neobjevuje poprvé. Pozornost Hollywoodu si získala svou úspěšnou reality show "The Simple Life" s Nicole Richieovou. Popularitu si zajistila i na YouTube s dokumentem "This Is Paris", ve kterém promluvila o zneužívání a ukázala svou odlišnou stránku života. První série šesti epizod "Cooking with Paris" bude mít na Netflixu premiéru letos 4. srpna.