Vlastina Svátková si herectví neidealizuje. Své syny pobízí spíše k zubařině

Vlastina Svátková se prosadila ve světě filmu hned ve velkém stylu - v bondovce Casino Royale. Navzdory tomu nepokládá tento film za nijak zlomový ve své kariéře. "Jen ti novináři se toho celá ta léta drží, protože asi ještě nepřišlo nic lepšího," konstatovala ještě před lety. Možná i proto si herectví moc neidealizuje a nepobízí k němu ani svoje syny.

"Moje herectví doma nijak neprožíváme ani nepitváme moje výkony před televizí. Já pokaždé jen řeknu, že jedu do práce, a tím to končí," řekla v rozhovoru pro portál Maminka.cz. "Starší synové už mají také herecké zkušenosti a nijak je to nechytlo, možná právě proto, že jsem o tom doma nikdy nebásnila ani neidealizovala toto povolání. Naopak jim říkám: 'Buď zubař! Těch je strašně málo!'"

Svátková se všeobecně drží spíše při zemi a nemá v plánu své děti do žádné kariéry nutit. V dětství prý chtěla být popelářkou, její synové ovšem zatím nemají o své budoucnosti žádné specifické představy.

"Nechávám je, ať jdou tam, kam chtějí, občas poradím, přinesu nějaký vhled, o kterém netuší, protože jim chybí ta životní zkušenost," prozradila o své výchově. "Ale jak mi řekl můj prostřední syn nedávno: ‘Mami! Já jsem ještě na základce, já ještě nevím, co chci!’ Tak to má pravdu. Nemusí být od dětství namotivován, že bude právníkem. Může být tím, kým chce, až bude vědět, že je to to ono."