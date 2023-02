Nakupovat v sekáči je v módě, vědí to i slavní. Ušetří a přispějí tak na dobrou věc

Mnohé celebrity vydělávají slušné peníze, a proto je snadné se domnívat, že se budou oblékat zásadně do drahých a luxusních značek. Není to ovšem vždy tak. V second handech je možné sehnat nejen použité a levné oblečení, ale také jedinečné, a dokonce luxusní kousky. Svá oblíbená místa s použitým zbožím mají i čeští hudebníci, herci a herečky. Mnozí z nich v obchůdcích s věcmi z druhé ruky nacházejí ideální kostýmy na divadelní představení, ale také možnost, jak se svým stylem odlišit a ušetřit pár korun.

