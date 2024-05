Vlastina Svátková píše další knihu o svém životě: "Už budu opatrná a změním jméno"

Na podzim se Vlastina Svátková v tichosti rozešla se svým o třináct let mladším přítelem Janem Rybou. Tvořili spolu pár od roku 2020, kdy proběhl i její rozvod s Jiřím Kounickým, se kterým má syna Matyáše. Z předešlého manželství má Svátková ještě dva syny.

Navzdory komplikované rodinné situaci se zdálo, že její vztah s Rybou je přímo idylka: hokejista si skvěle rozuměl i s jejími dětmi a prakticky se k nim hned nastěhoval. Po několika měsících jako single žena si ale herečka pochvaluje pohodovou fázi svého života, a dokonce prozradila, že píše další knihu.

"Bude opět inspirována mým životem, ale už budu opatrná a změním jméno. Ale nevím, jestli to něčemu pomůže," prozradila se smíchem Svátková pro Super.cz. Z nepovedeného manželství s Kounickým se totiž doslova "vypsala".

Svou samotu si tentokrát vysloveně užívá, ačkoli bulvární média se jí na nového muže ráda vyptávají. Jednoho s ní třeba zachytily fotoaparáty na procházce se psem. "To je jen kamarád. Takže mě sice vyfotili, ale nic neodhalili. To říkám s nadsázkou, a ne proto, aby na mě někdo někde čekal s fotoaparátem, že někoho objeví. Není co," směje se Svátková.