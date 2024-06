"Balil chlapa na záchodě," říká o Vlastimilovi Harapesovi Jiří Krampol

Nedávno zesnulý tanečník Vlastimil Harapes byl za svůj život dvakrát ženatý. Přesto se o něm proslýchalo, že jeho náklonost patří více mužům než ženám. První s takovým odhalením na veřejnost před lety vyšla jeho tehdy dobrá kamarádka, herečka Květa Fialová.

Během natáčení VIP Prostřeno! se jako slavní účastníci vydali na projížďku na lodi. "Je trochu chladněji, než by bylo záhodno…" prohlásil tehdy. "On je dost teplej…" odpověděla Fialová. "Potvoro jedna!" reagoval na to Harapes a byl to začátek nenávisti, která trvala až do hereččiny smrti.

Nyní s tím, že byl Harapes gay, přišel i jeho kamarád, herec Jiří Krampol. "Zažil jsem s ním několikrát trapas. Třeba jsme byli jednou na návštěvě u známého. A ten měl bratrance. Vlasta se tam ožral a po tom bratranci vyjel na WC. Ten hned, že tohle jako ne. Byl z toho průšvih," prozradil pro eXtra.cz pikantnosti Krampol.

Prý to nebyl jediný případ. "A pak mi jedna kamarádka herečka říkala, že někde spolu byli a že Vlasta tam vystartoval dokonce po místním předsedovi národního výboru. Prý se dotyčný hrozně rozčiloval," dodal herec s tím, že to ale nijak neovlivnilo jejich přátelství. Ostatně v uměleckém prostředí, kde se celý život pohybuje, má kamarádů milujících muže mnoho.

"Spousta z nich byli nebo jsou výborní kamarádi. Když po mně šli, řekl jsem jim, že to mám jinak, a bylo všechno v pohodě," dodala herec.