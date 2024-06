Vražda české zpěvačky Victorie se vyšetřuje. Je možné, že za tím byl někdo třetí

Koncem minulého týdne otřásla českým showbyznysem zpráva o tragickém úmrtí zpěvačky Victorie Blyth, jež vystupovala pod pseudonymem Victoria Velvet, kterou měl v Turecku zavraždit její manžel, skotský podnikatel David Thomas Blyth. Následně prý zabil i sebe. Po dvojici zůstaly tři děti, David (14), Annabelle (10) a Zachary (4). Těch se podle dostupných zdrojů už ujali čeští příbuzní.

Důvodem, proč došlo k tragédii, měla být žárlivost. Podle Victoriiny kamarádky, kterou oslovil deník Blesk, bylo jejich manželství "italské". Zpěvačka prý řešila konstantní manželovy nevěry a opakovaně mu vyhrožovala, že ho opustí, pokud s tím nepřestane. On zase od své manželky požadoval, aby se provokativně nepropagovala na sociálních sítích, což před několika měsíci učinila.

"Řekla mi, že manžel si nepřál, aby se žena vlivného podnikatele takto prezentovala. Tak mu vyhověla a založila si nový profil, který už měla zamčený pro veřejnost, a přestala sdílet svoje sexy fotky," prozradila její nejmenovaná přítelkyně. "Victorie měla jižanskou krev a byla temperamentní. Vedli takzvané italské manželství, ve kterém nebyla o vypjaté chvíle nouze. Viky dokonce v legraci říkala, že drama miluje a je to koření jejich vztahu."

Trpělivost s manželovou záletnou povahou Victorii patrně došla. Turecký server Hürriyet informoval o tom, že podle výpovědí dětí osudovou hádku odstartovaly zprávy z Victoriina mobilu. Inkriminované vzkazy byly ovšem určené jejím přítelkyním, se kterými řešila problémy ve svém vztahu, nebyly to zprávy milostného charakteru. Zpěvačka měla v plánu strávit léto v Čechách a vzít chtěla i svoje děti. Tento záměr však zřejmě rozlítil jejího manžela.

"Bohužel mi napsala i to, že už se následně do Ankary nevrátí a zůstane tady v Česku. Že manžela opouští i s dětmi, že chce život bez nevěr a stresu pro děti… Kdo mohl tušit, že toto rozhodnutí ji bude stát život a ze tří dětí udělá sirotky. Po tom, co jsem četla, jsem přesvědčena, že se začali hádat kvůli esemeskám, co psala Viky kamarádkám. Že si je přeložil a v afektu jí ublížil," domnívá se známá tragicky zesnulé zpěvačky.

Policejní vyšetřování ovšem pořád probíhá. Podle rodinného přítele se pracuje i s verzí, že mohlo jít o dvojnásobnou vraždu, nikoli o vraždu a sebevraždu. Rodinný advokát zase pro eXtra.cz uvedl, že vztah manželů Blythových byl "idylický a příjemný", takže vraždu z manželovy strany pokládá za nepravděpodobnou.

Zvláštní odkaz nechala na sociálních sítích také Victoriina sestra. "Prosím, nevěřte tomu, co čtete ve zprávách," napsala v teď už smazaném příspěvku na svém Instagramu. "Kvůli dětem nám prosím dejte čas. Moje rodina si prochází velice těžkým obdobím, protože přišly o oba rodiče. Nedávno jsme pohřbili našeho otce a teď sestru a švagra a potřebujeme čas se vzpamatovat, ale především musíme být tady pro děti. Velice si vážíme vašich krásných zpráv, ale v těchto těžkých časech potřebujeme čas se nadechnout."