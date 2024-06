Českou zpěvačku Victorii zavraždil manžel, pak spáchal sebevraždu

Čtyřicetiletou zpěvačku Victorii Blyth zastřelil v jejich vile v turecké Ankaře její o třináct let starší manžel, skotský podnikatel David Thomas Blyth. Ten následně pistoli obrátil i proti sobě. Důvodem měla být žárlivost, kterou odstartovaly zprávy ve zpěvaččině telefonu. K tragické události došlo 11. června.

Česká zpěvačka, jejíž kořeny sahají také do Jihoafrické republiky, měla s manželem tři děti, které jsou v současné době podle tureckého tisku v péči její rodiny v Česku. Za svým mužem, jenž byl majitelem společnosti těžící ropu, se Victoria s dětmi do Turecka přestěhovala v roce 2019. Do té doby žila převážně v Čechách a manžel cestoval po světě. "Čas od času letím za svým manželem do Ankary. Děti rostou a potřebují otce. Kvůli dětem musíme zvážit všechny možnosti, včetně přestěhování do Ankary," řekla v té době.

Po usazení v Turecku se věnovala charitativní projektům a byla také zakladatelkou běhu RUNKARA. Blyth se narodila v roce 1984 v Kapském Městě v Jihoafrické republice, její otec je Čech a matka Namibijka. Do Česka se s rodinou přesunula v roce 1998. Vystudovala hudbu a v roce 2004 vydala své debutové album "Killing Me Softly".