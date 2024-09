"David má penis jako výfuk od traktoru," popsala Beckhamová intimní místa manžela

Britský pár Victoria Beckhamová a David Beckham patří mezi ty dvojice, které díky předním stránkám magazínů, na nichž se pravidelně objevují, působí dokonale. A opravdu jim to klape už více než 25 let. Jak je to možné? "David je především moje spřízněná duše, nejúžasnější manžel a fantastický otec," chválí svého muže. Kromě toho, že si skvěle rozumí, ale Victoria teď přiznala ještě jeden aspekt jejich manželství.

"Pořád vedeme skvělý sexuální život. Stále je mezi námi dokonalá chemie. Já doma mívám tendence chodit nahá a jeho to nutí mi kupovat rajcovní prádlo," prozradila pikantní detaily jejich soužití úspěšná módní návrhářka. A nezůstala jen u toho. Pochlubila se také velikostí "výbavičky" svého muže.

"Má ho prostě obrovského. Jako výfuk traktoru! Však to vidíte v těch reklamách," říká Beckhamová a ujišťuje tak manželovy fanynky, že to, co mohly vidět v reklamách na spodní prádlo, nebyly v žádném případě vycpávky.