Victoria a David Beckhamovi vyvolali vášně během dovolené v Chorvatsku

Pozdvižení vyvolal příspěvek, kterým se na Instagramu pochlubila módní návrhářka Victoria Beckham. Tou dobou si Beckhamovi užívali na luxusní jachtě u břehů Chorvatska. Na snímku je její manžel, fotbalistka David Beckham s dcerou Harper Seven a vedle nich na palubě leží několik mořských ježků, na kterých si evidentně slavná rodina pochutnává.

A právě to rozlítilo některé jejich sledující. "Dožili by se 100 let, ale pak přijeli do Chorvatska Beckhamovi," kritizuje slavný pár jeden z ochránců přírody. "Proč zabíjíte mořské ježky?" přidal se další. S vysvětlením, které není k Beckhamovým příliš lichotivé, přišla další fanynka. "Protože jsou bohatí a my jen chudí Chorvaté," napsala naštvaně.

Chorvaté jsou jako většina přímořských národů na své přírodní bohatství velmi pyšní a snaží se život pod hladinou chránit. Z toho důvodu je také zakázáno si z dovolené vozit suvenýry v podobě mušlí nebo právě zmiňovaných ježků. Hrozí za to pokuty ve výší tisíců kun, v krajním případě provinilci mohou zaplatit až milionové částky.

Po nepříliš nadšeném přijetí v Chorvatsku se slavná rodina na lodi přesunula po moři do Itálie, kde si momentálně užívá ve vyhlášené lokalitě Positano. Ze sousední země zatím žádné kontroverzní snímky nezveřejnili. Victoria podle nejnovějších snímků pečuje o svůj vzhled a cvičí na palubě jachty.