Vica Kerekes nemá problém natáčet se zvířaty. Pouze jedno jí nahání hrůzu

Vica Kerekes se má podle nejnovějších zpráv objevit v pokračování filmu Gump - pes, který naučil lidi žít. Ve snímku ztvární ženu, která má blízko ke koním a osvojí si i fenku z útulku. S ní se už herečka seznámila a okamžitě si porozuměly.

"Hned na mě skočila a bylo to," pochvalovala si. K domácím miláčkům měla odjakživa blízko, ačkoli nabitý pracovní program jí teď nedovoluje žádné chovat. "Já měla doma vždycky psy, i když teď pejska nemám, protože pořád pendluji mezi různými zeměmi."

Připouští ale, že i když s tím nemá zásadní problém, natáčení se zvířaty je pokaždé nová výzva. "Se zvířaty je natáčení samozřejmě těžší, nemůžete jim říct, že musí vydržet a natočit ten obraz znova. Už jsem hrála s koněm v Křídlech Vánoc, takže takové natáčení trochu znám," konstatovala. "Mám zvířata moc ráda, cítí naši energii a neoklamete je."

S koňmi má navíc zkušenosti i mimo kameru. Jízdě se věnovala před pandemií koronaviru i ve svém volném čase, konkrétně ve svém rodném městě, ve slovenském Fiľakově.

"Už bych uměla i cválat. Poprosila jsem majitele tamního ranče, aby mě učil. Ale nebyly to žádné jízdy do kolečka," pochlubila se Kerekes pro Super. "Vzal mě rovnou do přírody, do lesa. Mám za sebou i pád, kterého jsem se bála, a od té chvíle už jsem se bát úplně přestala."

Jistý druh "koní" ji ovšem pořád děsí: "Jediné zvíře, se kterým bych nechtěla hrát, je luční koník, těch se bojím," přiznala.