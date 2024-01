Vica Kerekes po materiálních statcích netouží. "Nemám nic," přiznala bez okolků

Herečka Vica Kerekes patří mezi oblíbenou volbu mnoha českých režisérů. Sama však tvrdí, že nemá potřebu brát každou nabídku, spíš než výška honoráře ji zajímá kvalita projektu. Touha po materiálních statcích ji do práce nežene.

"Já nechci dělat to, co nemá tu kvalitu a hodnotu, to, co si myslím, že není věčné dílo," řekla ve slovenském pořadu Trochu inak s Adelou, který uvádí Adela Vinczeová. "Tak sedím na lavičce, čekám. Rok jsem nic nedělala. Já vydělám nějaké peníze a potom čekám."

Současně přiznává, že peníze ani až tak nepotřebuje, protože žije prakticky z minima. "Já nemám auto, já nemám dům, opravdu nemám. Nevlastním nic. Nevlastním ani byt, jsem v podnájmu," překvapila. "Nemám ani muže, který se o mě stará."

Na dotaz, co je pro ni důležité nebo co jí dělá radost, odpověděla: "Pro mě je důležité, abych neměla ten pocit, že musím pracovat, protože musím zaplatit své životní náklady. Samozřejmě, umím vařit, tak vařím, případně moje rodina mi poskytne materiál, potraviny," prozradila a vzápětí dodala, že její bratr jí dodává zejména klobásku, pálenku a slaninu. "Zní to jako dost nevyvážená strava," kontrovala okamžitě Vinczeová, což herečku rozesmálo. "Ale rok se na tom dá vydržet."

Skromnost není ovšem u Kerekes nijak překvapující, už dříve se vyjadřovala podobným způsobem. "Přijde mi, že jsme si dlouho žili jako v ráji, nic nám nechybělo, jenomže jsem si toho dost nevážili a nestačilo nám to. Byli jsme sebestřední, chtěli jsme víc a teď naše civilizace pomalu spěje k zániku," sdělila svou poměrně pochmurnou vizi v rozhovoru pro Aktuálně. Tehdy stejně i ke svým rolím poznamenala, že se je snaží vybírat s rozvahou: "Sama si neustále kladu otázku, jestli bych k sobě neměla být při výběru rolí mnohem přísnější a točit jen filmy, u kterých cítím, že lidstvo někam posunou."