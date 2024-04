Vica Kerekés je 20 let pořád na cestách, svůj život nosí v kufru: "Nemám jeden domov"

Vica Kerekés patří mezi nejvytíženější herečky, a to nejen v Čechách, ale i v Maďarsku a na Slovensku. Mezi třemi zeměmi pendluje už celá desetiletí a tomu se přizpůsobil i její životní styl.

"Je to tak, že nikde nemám jeden domov, ale stále dynamicky žiji ve třech zemích. Už mám trénink, takhle to mám ve svém životě už dvacet let, musím to zvládat," konstatovala pro Super.cz na premiéře filmu Gump - jsme dvojka. "Mám jeden kufr a do něj si dokážu uložit všechno, co potřebuju."

Také cítí potřebu vyvažovat čas, který tráví jako herečka v centru pozornosti. Stačí ji k tomu málo. "Někdy mám pocit, že jsem vyhořela, to pak na měsíc nebo tři týdny odcházím. Zmizím z veřejného prostoru, jsem sama, v tichu, u rodičů," prozradila své zvyklosti. Nemá žádné speciální nároky. "Je jedno, kde jsem, ale potřebuji cítit, že tam není světlo, nejsou tam kamery. Nepotřebuji tehdy o sobě mluvit, ani o svých projektech."

Na róby a exkluzivní modely si také nepotrpí. Na filmovou premiéru přijela v džínách, které ovšem povýšila zajímavým stylingem s bílým sakem na jinou úroveň. "Já vždy říkám, že mám jedinou šanci ukázat na červeném koberci, kdo jsem já. Tak tady nechci být za nějakou jinou postavu. Vždy chci ukázat, co jsem vlastně zač a abych se cítila dobře," popsala svou představu.

V únoru na Česko-Slovenském plese se ovšem předvedla ve třpytivé róbě z dílny slovenského návrháře Borise Hanečky. V té situaci se šatům nebylo možné vyhnout, s modelem se ovšem Kerekés úplně sžila. "Poprvé v životě jsem se v šatech cítila tak dobře, že bych v nich zůstala snad i měsíc nebo dva, tři i čtyři!"