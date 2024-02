Móda z Česko-Slovenského plesu: starosvětská černá i hra na nevěsty

Plesová sezona je v plném proudu a zejména pro dámy je příležitostí předvést se v co nejatraktivnějším světle. Česko-Slovenský ples patří mezi lukrativní události a navazuje na tradici společenských událostí s myšlenkou prohlubovat vzájemnost mezi dvěma národy, které poutá víc než jen společná historie.

Taková příležitost vyžaduje luxusní podívanou i z hlediska módy. Očekává se, že dámy na ples dorazí v neotřelých a nádherných materiálech, kde se nešetří leskem a zdobnými detaily. Navzdory požadované eleganci etiketa povoluje i odvážnější výstřihy, větší množství šperků, ovšem v rozumné míře, komplikovanější účesy a další zdobení. Pokud je dress code porušen, organizátoři plesů si vyhrazují právo návštěvníka na ples nevpustit - jak se píše na oficiálních webových stránkách, samotná vstupenka vstup nezaručí.

Jestli to byl případ i letošního ročníku, není známo. Komu se povedlo etiketu dodržet víc a komu míň, kdo v ní prakticky selhal a kdo mile překvapil, na to se můžete podívat do naší galerie.