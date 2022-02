Vévodkyně Kate převzala patronát ragbyové unie a postaví se proti princi Williamovi

V královské rodině došlo k dalšímu přerozdělení patronátů. Kate, vévodkyně z Cambridge, se totiž stala patronkou dvou ragbyových organizací - Rugby Football Union a Rugby Football League. Funkci převzala po princi Harrym, který se před dvěma lety rozhodl odstoupit z pozice seniorního člena královské rodiny.

"Jsem nadšená, že jsem se mohla stát patronkou dvou fantastických organizací, které se snaží využít sílu, kterou může mít sport při sbližování komunit, a pomoci jednotlivcům v jejich rozvoji," stojí v prohlášení na oficiálním instagramovém účtu vévodkyně a vévody z Cambridge.

Vévodkyně si ve středu přišla hru vyzkoušet na stadion v Twickenhamu, kde se naučila pár základních ragbyových pozic. To pro ni nebylo nic nového, protože patří mezi ty nejsportovněji založené členky královské rodiny a často bývá fotografována při nejrůznějších aktivitách.

"Podpora vévodkyně je vítaná, velmi si jí vážíme," řekl pro BBC výkonný ředitel ragbyové unie Bill Sweeney. To, že se stala patronkou anglického ragby, je přitom o to pikantnější, že bude vlastně stát "proti" svému manželovi, princi Williamovi, který je patronem Velšské ragbyové unie. Jediná dcera královny Alžběty II. princezna Anna je zase patronkou unie ve Skotsku. Oznámení o převzetí patronátu přišlo krátce před zahájením letošního ročníku ragbyového turnaje Six Nations (Pohár šesti národů), první zápasy se odehrají už během tohoto víkendu.

Vévodkyně a vévoda z Cambridge se kromě jiného velmi aktivně věnují podpoře organizací, které se zabývají psychickým zdravím. A to nejen dospělých, ale také dětí.