"Před mužem jsem schovávala výplatní pásky," říká Veronika Žilková

Muži mají v životě herečky Veroniky Žilkové své nezastupitelné místo. Rozhodně je ale nepotřebuje k tomu, aby se o ni postarali. To se prý už dávno naučila sama. "Kdy se to stalo, že jsem se ráno probudila a měla jsem muže, na kterého se můžu spolehnout? Takoví muži nejsou. Některým ženám trvá dlouho, než to pochopí. Za mě je dobré se ráno probudit a spoléhat jen sám na sebe," říká rázně Žilková, která nikdy muže nepotřebovala ani na to, aby ji finančně zajistil.

Naopak ona často byla tím, kdo domů nosil větší sumu peněz. A podle jejího názoru to někteří pánové nejsou schopni unést a se ženou vydělávající víc soupeří. "Vlastně ji i nenávidí, když vydělává víc. Prostě to tak je, promiňte, pánové. Já jsem zažila období, kdy jsem před svým partnerem schovávala výplatní pásky," přiznala bez okolků pro iDnes.

A naprosto nezávislá je i dnes. Z vlastních prostředků momentálně financuje rekonstrukci svého domu v pražském Suchdole. Stavba je rozdělena do dvou částí, z nichž jednu obývá Žilková s dcerou Kordulou a druhou její mladší syn Vincent s přítelkyní. "Celé léto rekonstruuji dům, který postavil můj druhý manžel, který už zemřel, za peníze, co jsem si sama vydělala. My tomu pořád říkáme nový dům, ale on už je pětadvacet let starý, takže už jsem dávno své konto vybílila úplně do nuly," prozradila s tím, že vše rozhodně nejde podle plánů a občas některý z nasmlouvaných řemeslníků nedodrží slovo, a práce se tak protahují.

A i proto nemá čas na dovolenou. Se smíchem herečka pronesla i to, kam by nevyrazila, ani kdyby měla čas. A tou destinací je Izrael. Tam totiž žila se svým bývalým manželem, diplomatem Martinem Stropnickým. "V žádném případě, protože se domnívám, že tam přebývá někdo, s kým bych se nerada potkala."

Mohlo by vás zajímat: Moderátorka britské BBC po vulgárním gestu v živém vysílání spustila smršť reakcí