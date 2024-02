Veronika Žilková o ambiciózních zlatokopkách: "Naše společnost to toleruje"

Seriál Sedm schodů k moci pojednává o tématu inspirovaném českou realitou: ambiciózní a amorální žena využije svůj šarm a ženské zbraně, aby se vyšplhala po společenském žebříčku. Svoje o tom ví i herečka Veronika Žilková, která v seriálu představuje šéfku poslanecké kantýny.

"Co svět světem stojí, mocní muži mají pro jistý typ zlatokopek přitažlivost. Je to jakési afrodiziakum," promluvila Žilková. "Je mnoho ambiciózních slečen, které použijí tento postup vzhůru. Myslím si, že příběhů mladých dívek, které se rozhodnou svůj kariérní postup hnát přes postel, je po celém světě mnoho."

Současně vnímá i chybu na straně naší společnosti, která se k záležitostem tohoto typu staví poměrně vlažně. "Když v některých zemích praskne podobná kauza, řeší se to jako morální poklesek. Naše společnost to ale poměrně toleruje. Takže ještě pořád na ten Západ asi nepatříme," zamyslela se Žilková.

Nešetří ovšem pochvalou, když přijde na herecký výkon představitelky hlavní role Evy Podzimkové, rozené Josefíkové. "Evička je výborná herečka a hraje přesně to, co mocným mužům imponuje a na co je ty vdavek i kariéry chtivé dívky dostanou," charakterizovala to trefně Žilková. "A to je jakási křehkost a hraná falešná bezradnost, oči srny. Tyhle laně mají mocní a bohatí muži velmi rádi. Ty laně se pak ale promění a oni jen koukají."

Podzimkové výkon není jediné, co Žilkové na seriálu imponuje. Sedm schodů k moci podle ní reprezentuje realitu tak, jak opravdu vypadá, bez příkras. "To teda opravdu není pohádka. Ta krutost, vypočítavost, korupce a klientelismus jsou podávány tak, aby to lidé vůbec pochopili," chválí seriál Žilková.

"Po zhlédnutí tohoto seriálu se mnoha divákům a voličům otevřou oči," doufá. "A je úplně jedno, ze které polické strany ten politik je. Ta moc je něco omamného. Je těžké tomu nepodlehnout. A téměř všichni tomu podlehnou."

Herečka ví, o čem mluví. S politikou má koneckonců přímé zkušenosti, jejím letitým partnerem byl herec, politik a posléze diplomat Martin Stropnický, který ji před několika lety opustil s tím, že dal přednost jiné ženě. Žilková otevřeně promluvila i o tom.

"Není žádné tajemství, že jsem byla mnoho let manželkou člena vlády. To prostředí přitahuje lidi, kteří pro to musí mít předpoklady, tvrdost a neempatii. Politika vyžaduje tvrdé lokty a schopnost hrátek. Prostě politika se musí domlouvat. Je to prostředí, které jsem velmi ráda opustila, a vím, že už se do něj nikdy nevrátím," dodala ostře.