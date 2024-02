Soukup poštval na Hanychovou policii. Ke sporu se vyjádřil i ministr Rakušan

Spor, který spolu vedou influencerka Agáta Hanychová a podnikatel Jaromír Soukup kvůli společné desetiměsíční dceři Rozárce, nabývá na obrátkách. Bývalí partneři si hází klacky pod nohy a nyní Soukup do celé věci zatáhl i policii. O co šlo?

Hanychová s expartnerem vede soudní spory ohledně péče o dceru. Předběžným opatřením jí také Soukup zakázal vycestovat v době jarních prázdnin s dcerou do zahraničí. Aby neochudila své dvě starší děti o zážitek, rozhodla se nejmladší Rozárku na několik dní svěřit do péče její babičky, herečky Veroniky Žilkové.

Soukup však tvrdí, že o tom neměl ponětí, a že Hanychová opustila republiku, se prý dozvěděl z médií. Podle svých slov se bál o dceru a na radu právníka zalarmoval policii, která dorazila do pražského Suchdola, kde Hanychová bydlí, aby se přesvědčila, že je batole v pořádku. "Matce mé dcery jsem začal psát a ptát se, kdo se o naši holčičku stará. Bohužel vůbec nereagovala a já déle než 24 hodin netušil, kdo právě odpovídá za její bezpečí. Na radu svého právníka jsem se jeho prostřednictvím obrátil na policii. Ta mě následně informovala, že zjistila, kde se Rozárka nachází, a jede posílat hlídku pro ověření těchto informací," řekl Soukup Blesku.

Sama Hanychová se k celé věci téměř nevyjadřovala a užívala si se zbytkem rodiny výlet do Paříže. Ironickou poznámku na adresu bývalého partnera si přesto neodpustila. "A to je, oč tu běží," připsala k fotografii výlohy, kde je mikina s nápisem ‘Můj ex mě stále miluje’.

V době návštěvy policie hlídala Rozárku chůva, protože Žilková měla odpolední představení. Podle hereččiných slov už pak o dítě celou dobu pečovala ona. Ani to se však Soukupovi nelíbí. "Paní Dopitová pravděpodobně vůbec nerozumí, že pečovat musí osobně v jejích časech a já musím pečovat osobně v mých časech. Také nechápe, že Rozárka má dva rodiče. Víkendy, kdy má pečovat o dceru, paní Dopitová pravidelně tráví bez Rozárky, neboť ji péče o ni evidentně obtěžuje. Je na horách či v Paříži, aniž by otec byl informován," dodal podnikatel s tím, že ji nikdo cizí hlídat nesmí.

To však rozčílilo Žilkovou a zostra se do něj pustila. "A kteří cizí lidé ji hlídají? Už vím, ti ze štábu během vašeho natáčení v TV Barrandov. V ty dny, kdy ji máte v péči! Už chápu. Diváci vás totiž ještě neviděli před kamerou s Rózou v náručí. Není doufám sama a bez dozoru v šatně nebo pod kamerou?!" rozepsala se na svém instagramovém profilu.

V bojovném rozpoložení se pak pustila i do ministra vnitra Víta Rakušana, kterého obvinila z toho, že úkoluje policii, aby obtěžovala občany, místo toho, aby řešila závažnější věci. Na jejich přestřelku na sociálních sítích se podívejte do galerie.