Veronika Arichteva o rozpadu 3v1. Na společné podnikání neměly ani smlouvu

Když před pár týdny oznámily Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Leitgeb, že končí se společným podnikáním pod značkou 3v1, okamžitě se začalo spekulovat, co za koncem oblíbeného tria stojí. Nyní se k celé věci vyjádřila Veronika Arichteva.

"S Marťou jedeme dál se značkou merche 3v1. Byla by škoda to zahodit, protože nás to s Marťou baví. A baví to i ty lidi, což je vidět, protože si nás rádi kupují i dál," naznačila, že obchod s oblečením, který společně vybudovaly, rozhodně nekončí. A dotkla se i spekulací o tom, že si všechny tři přestaly lidsky rozumět. Za jejich rozchodem měly údajně stát rozdílné názory na výchovu dětí. Zatímco Arichteva je zastánkyni respektujícího stylu, Leitgeb se přiklání spíš na tradičnější stranu výchovy.

"S Nikol jsme se nerozešly ve špatném. Normálně jsme se domluvily. Jednoho dne jsme si uvědomily, že spolu chceme radši pomlouvat jiné kámošky a popíjet čaj než spolu pracovat. Neměly jsme čas spolu kamarádit," popřela herečka pro Super.cz jakékoliv spory.

"Nikča se v jednu chvíli rozhodla, že by si chtěla udělat nadaci Radovan. Je to úplně skvělé a myslím si, že jí to hrozně jde. Je na to sakra dobrá. Je jasné, že pak nezbývalo tolik času na jiné věci. A nás zase s Marťou baví dělat ty hadry. Myslím, že to byla normální cesta. A těším se, až se společně sejdeme na opékání buřtů u Nikol," tvrdí Arichteva, která překvapila i tvrzením, že společné podnikání neměly nijak právně ošetřené. "Smlouvu jsme mezi sebou nikdy neměly, nebylo proč, jsme kámošky."