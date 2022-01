Lelu jsem fyzicky nenapadl, tvrdí Karlos Vémola. Profackoval jen údajného milence

Ve videu, které Karlos Vémola v afektu publikoval na sociálních sítích, tvrdí, že mu byla Lela nevěrná s jeho kamarádem Vítem Kaiserem. Ten si ji měl vydržovat drahými dárky a slibovat jí nový byt. Video zápasník následně zase smazal.

Vítovi Kaiserovi a jeho manželce se MMA zápasník omlouvá. "Karlose Vémolu zpětně velmi mrzí, že do jejich vzájemných partnerských problémů byl neprávem uveden pan Kaiser a jeho rodina, která s jejich rozchodem nemá nic společného," sdělil jeho zástupce Aleš Rataj.

Za tím, že Lelu fyzicky nenapadl, si ale stojí. "Dovedete si představit, že když chytnete ženu se svým velice dobrým kamarádem, tak facky začnou lítat. Facku dostal jenom on, dostal dvě," sdělil Karlos.

"Karlos Vémola aktuálně neprochází lehkým životním obdobím. Dlouhodobě ho trápí zdravotní problémy, které mu neumožňují dělat to, co má v životě nejraději, a to je zápasení," uvedl Aleš Rataj. Jeho těžkosti však prý nezasahují do rodinných a partnerských vztahů. "Karlos je milující otec všech svých dětí, kterým chce dávat v životě to nejlepší. Na tom jeho aktuální problémy s Lelou Ceterovou nic nemění."

Zápasník je v současné situaci vděčný za slova podpory ze strany svých fanoušků. "Chtěl, aby se jeho fanoušci dozvěděli pravdu nejdříve od něj samotného, a ne z článků v bulváru. V současné chvíli jde jen o to, aby se vzájemné problémy a neshody rodičů co nejméně dotkly malého Rockyho a Lily," uvedl Rataj.