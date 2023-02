Velký životní úspěch moderátorovi Viktoru Vinczemu zkazila smrt blízkého přítele

Fanouškové slovenského moderátora Viktora Vinczeho se dlouhých sedm měsíců museli obejít bez jeho přítomnosti na sociálních sítích. Nyní všem, kterým chyběl, důvod své nepřítomnosti vysvětlil. A nešlo pouze o to, že se jim společně s moderátorkou Adelou Vinczeovou, za svobodna Banášovou, splnil velký sen - v procesu adopce se jim povedlo dostat do péče miminko.

Vincze se totiž rozhodl rozšířit si kvalifikaci a začal studovat na dopravního pilota. "Téměř každý den, celé měsíce, někdy od rána do noci, celé dlouhé dny po sobě. A to všechno při práci, na dovolené, vedle svých blízkých a teď už i při dítěti," popsal Vincze realitu posledního roku. "Koule na noze, kterou si tam člověk připnul dobrovolně. Ti, kteří to absolvovali, umí pochopit moje pocity. Třináct šílených předmětů, tisíce otázek, zákeřnost formulací, navíc v angličtině… je to ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy v životě studoval, dnes jsem ji na dopravním úřadě pokořil poslední třináctou zkouškou," pochlubil se moderátor svým velkým životním úspěchem.

"Nemůžu zatím řídit boeingy, možná ani nikdy nebudu, ale bez těchto zkoušek bych na ně nikdy nemohl ani pomyslet," dodal s tím, že jeho sny úspěšnou zkouškou zdaleka nekončí. Bohužel, radost z dosaženého úspěchu mu velmi kazí smrt blízkého člověka. Jednoho z těch, kterým by se pochlubil ze všeho nejraději.

"Studiem mě totiž provázel jeden z nejzkušenějších instruktorů a pilotů, muž, který mě zkoušel při získání licence soukromého pilota. Kamarád Majo Oravec tragicky zahynul předevčírem u Trenčína," dodal smutně. K tragédii došlo minulou středu 22. února.