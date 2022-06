Celý život se bála matky Františky. Vdovec po Pilarové vyzradí zpěvaččino tajemství

Se zpěvačkou Evou Pilarovou žil Jan Kolomazník dlouhých pětatřicet let. Od té doby, co v březnu roku 2020 zemřela, chodí na její hrob i třikrát v týdnu. S jejím odchodem se v současnosti vyrovnává i pomocí psaní knihy o jejím životě. Sám přiznává, že když dostal nabídku, aby se pustil do psaní, váhal. Pak si prý ale řekl, proč ně? "Eva si zaslouží, aby po ní ještě zůstalo něco jiného než písně." Vzpomínková kniha byl podle měl měla spatřit světlo světa už letos na podzim.

Kolomazník slibuje, že fanoušci Pilarové se v knize bezpochyby dozvědí věci, o kterých dříve netušili. Nechá čtenáře nahlédnout například do zpěvaččiných rodinných vztahů. "Celý život, i po sedmdesátce, se bála své matky Františky. To budete koukat!"

A rozhodně si nebude brát servítky ani s dlouholetými kolegy z hudební branže a chystá se odhalit i temnější stránky showbyznysového zákulisí. Vztahy mezi zpěváky totiž nejsou vždy takové, jak si posluchači myslí. "Budou tam vzpomínky na lidi, kteří nám s Evou ublížili," řekl vdovec pro deník Aha!.

Konkrétně má na mysli třeba Olgu Matuškovou, vdovu po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi. "Všichni vědí, že Eva zpívala ve dvojici s Waldemarem Matuškou. A právě jeho žena Olga jí znemožnila s ním vystupovat," prozradil Kolomazník a upřesnil, že to bylo již v době, kdy Matuška s rodinou žil na Floridě. "Přiletěl sem na návštěvu. Olga jim ale připravené turné nepovolila. Chtěla zabránit i koncertu v Lucerně, ale to jí naštěstí nevyšlo."