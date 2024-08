Vdovec po Ivetě Bartošové má novou práci: Rychtář odváží zesnulé

Před deseti lety se život podnikatele Josefa Rychtáře zásadně změnil, když jeho manželka, zpěvačka Iveta Bartošová (†48), která dlouhodobě trpěla psychickými problémy a závislostí na alkoholu, v dubnu 2014 tragicky ukončila svůj život sebevraždou.

Zajímavostí v Rychtářově životě je, že v současnosti vykonává dvě zaměstnání. Vedle své podnikatelské činnosti v oblasti bezpečnosti se nyní rozhodl pro poměrně neobvyklý způsob vypořádání se se svou bolestí. Našel si práci u pohřební služby, kde odváží zesnulé.

"Jezdíme do domácností, jezdíme k nehodám, do léčeben dlouhodobě nemocných a podobně. A mám k zesnulým velkou úctu. Na druhou stranu to někdo dělat musí a mně osobně to nevadí. Na zesnulé pohlížím tak, že s nimi nakládám s veškerou úctou. Ta daná osoba, která odejde, něco prožila, něco za sebou zanechala. A k té práci přistupuji, jako by to byl někdo blízký - zkrátka s respektem a úctou. Ta práce mě baví," popsal pro ŽivotvČesku.cz Josef Rychtář. "Svou druhou práci beru jako službu, že je to poslání. A věřím, že pokud jsem měl nějaké hříchy, tak je tímto způsobem - tou službou - dokážu splatit," dodal.

Rychtářův další vztah je u konce

Novou útěchou pro ovdovělého Josefa Rychtáře také mohla být jeho přítelkyně Iva Ledvinková, se kterou se dal dohromady před sedmi lety. Na začátku srpna však oba potvrdili, že jejich vztah skončil. "Rozchod vám potvrdím," uvedl Rychtář pro redakci Blesk.cz, což následně potvrdila i Ledvinková: "Nejsme spolu, to je pravda."