Vašek z dua Eva a Vašek se chce sejít s prezidentem. Jsou spolužáci z vojenské školy

Hudební duo Eva a Vašek, které tvoří manželé Eva a Václav Ševčíkovi, se stalo před lety fenoménem. Prodávali statisíce desek a plnili sály po celé republice. Nejvíce je proslavila píseň Bílá orchidej. Za alba, která společně vydali, obdrželi řadu zlatých a platinových desek.

Vašek Ševčík nyní prozradil, že ještě než se stal zpěvákem, byl vojákem z povolání. A jeho spolužákem nebyl nikdo jiný než současný prezident Petr Pavel. "V Brně, kde jsme oba studovali, byli výborní učitelé, kteří nám do života hodně dali. Prezidenta Petra Pavla považuji za neskutečně chytrého a chápavého," uvedl pro web Prima Ženy Ševčík, který má pro prezidenta také spoustu zajímavých podnětů.

Ševčíkovo přání sejít se s prezidentem každopádně zatím nebylo vyslyšeno. "Několikrát jsem od jeho dveří hledal klíč a zatím je na hradě zamčeno zevnitř," řekl Ševčík tajemně.

Zpěvák zároveň prozradil, co ho přimělo z armády odejít: "V roce 1994 jsem byl v armádě označen za třídního nepřítele, který málem zavinil třetí světovou válku. A to i přesto, že jsem předložil důkazy o své nevině. Ten den jsem se rozhodl, že z armády odejdu a veškerou energii dám do hudby," řekl Vašek, který 6. prosince oslaví 70. narozeniny.