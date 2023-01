Stůj, nebo střelím! České celebrity, které se zbraní nebojí a umí je skvěle ovládat

Ať už jde o koníčka, kdy celebrity vytáhnou svoji legálně drženou zbraň pouze jednou za čas na střelnici, nebo patří k těm, kdo ji nosí v běžné životě, aby zvýšily svůj pocit bezpečí, jsou střelné zbraně něčím, co budí velké emoce.

Některé české celebrity jsou ovšem připraveny na to, že svou zbraň by mohly kdykoli použít a slovenský herec Milan Kňažko dokonce postřelil lupiče, který se dostal do jeho vily. Václav Vydra se se zbraněmi pokoušel i podnikat.

Proč se české celebrity rozhodly pistoli, revolver či pušku si pořídit, se podívejte do naší galerie.