Válka Hanychové a Soukupa o dceru graduje. Přijel si pro ni s teploměrem a právničkou

Tento týden je u podnikatelky Agáty Hanychové plný stresu. Včera se dozvěděla, že Jaromír Soukup jí v čase, kdy má Agáta v péči jejich dceru Rozárku, nedovolí vycestovat na dovolenou k moři. Zoufalá Agáta se s tím svěřila sledujícím na Instagramu. A i proto se rozhodla odstoupit od dohody, kterou se Soukupem uzavřela jen před pár týdny a od které si slibovala stabilizaci vztahů.

V dokumentu, který je podle Agáty pro ni nevýhodný, souhlasila s tím, že holčička bude u svého otce trávit i víkendy, přestože soudem nařízené předběžné opatření určovalo styk v daleko menším rozsahu.

"Snažila jsem se mu vyjít ve všem vstříc, ale s tímhle přístupem sám přichází o to, vidět se víc s dcerou. Pojede se podle původního předběžného opatření určeného soudem," řekla Agáta k rozhodnutí odstoupit od dohody pro Super.cz. Z dovolené ale nakonec sešlo i z jiných důvodů, Rozárka je nemocná.

"Róza už je dva dny nemocná, měla teploty 39, byla jsem s ní u lékařky, bere léky a má teplotu 38. Nedokážu si představit, že bych ji měla odevzdat ve čtvrtek jejímu otci, který ji hodinu poveze domů, šest hodin s ní bude a pak ji hodinu poveze zpátky. Tak by to asi cítila každá matka," posteskla si ve středu večer Hanychová na Instagramu s tím, že doufá, že to otec pochopí.

Spolumajitel televize Barrandov ale ve čtvrtek dopoledne pro dceru přijel, a to nejen ve společnosti své advokátky, ale i s teploměrem v ruce. "Dorazil s teploměrem, nepromluvil, jen Róze změřil teplotu a celé si to natáčel. Teplotu už Róza logicky neměla, protože dostala prášky a přes noc měla zábaly. Celou noc skoro nespala. Přece jí kvůli tomu, aby se přesvědčil, že má čtyřicítky, nepřestanu dávat léky. Zítra máme další kontrolu u dětské lékařky," komentovala situaci naštvaná Hanychová.

Situace zvedla ze židle i herečku Veroniku Žilkovou. "Víte, jak dnes navštívil otec Soukup moji vnučku a svou nemocnou dceru? Nepřinesl jí sladkost ani hračku, ale přišel s teploměrem," napsala na svůj Instagram. "Aby ověřil, zda dítě má opravdu teplotu a virózu (po lécích a nočních zábalech samozřejmě nic nenaměřil). Škoda, že si neudělal odběr nudlí z nosu. Bude si myslet, že matka nudle dceři nalepila, zarýmované oči nalíčila… Agáto, proč jsi neuchovala pro tatínka i Rozárčino blinkání z noci? Co myslíte, babičky a maminky? Má se v zimě rozléčené dítě nacpat do auta a převézt s tatínkem do TV, nebo patří do postele, kam ho poslala dětská lékařka?" neskrývala Žilková své rozhořčení.

Soukup sám je ve svých vyjádřeních zdrženlivější. "O záležitostech týkajících se mé dcery se nebudu vyjadřovat nijak. Výchova a péče o mou dceru je příliš vážná věc na to, abych ji, na rozdíl od paní Dopitové, řešil přes média."