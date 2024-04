"Přijede a vytrhne mi dceru z ruky," stěžuje si Hanychová na Soukupa

Vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem jsou stále na bodu mrazu. Nic se nezlepšilo ani poté, co Hanychová přistoupila na, podle jejích slov, pro ni velmi nevýhodnou dohodu ohledně péče o jejich roční dceru Rozárku. Na svém profilu na Instagramu si nyní postěžovala, jak jí Soukup komplikuje život a vyhrožuje ohledně malé holčičky. Aktuální spor se týká dovolené, kterou trojnásobná maminka se svými dětmi plánuje.

"Mám pro vás takovou radu. Nepořizujte si děti s úplnýma… nevím, jak to mám slušně nazvat. Tady otec Rozárky mi vyká, říká mi paní Dopitová. Potom, co jsem mu podepsala dohodu, chci teď vzít děti k moři v čase, kdy jsme v dohodě domluvený, že jsou u mě, tak otec píše, že nemůžu," začala své vyprávění v InstaStories influencerka. "Že tam zavolá policajty a že mi bude chtít Rózu na letišti vytrhnout z ruky. Ač na to v podstatě nemá právo, tak asi přijede na letiště a zruší dohodu. Mia s Kryšpínem se samozřejmě těší, Rozárka taky. V podstatě vám nikdo neporadí, co mátě dělat, máte zkusit odletět, protože jste přece domluvený a přece se otec nebude chovat takhle," sdělila zoufale do kamery.

"Holky, je to strašný, já vůbec nevím, co mám dělat. Je mi z toho tak strašně smutno. Tak já doufám, Jaromíre, že máš nějaký svědomí. Říkám to takhle veřejně, protože už si s tebou nevím rady. A nejsem Dopitová, jsem Hanychová. Jediný, co Jaromíra zajímá, je, jak se má Dopita, to je smutný," uzavřela téma Hanychová, která už prý nemá sílu s bývalým partnerem bojovat.