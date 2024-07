Václava Upíra Krejčího kromě rakoviny sužuje i dlouhý covid

Obrovský stres, kterému je herec Václav Upír Krejčí vystaven během rozvodu s manželkou, byl podle jeho ošetřující lékařky jednou z hlavních příčin, proč se u něj rozvinulo onkologické onemocnění. Minulý rok mu lékaři vyoperovali z břicha velký nádor. A snížená obranyschopnost organismu se projevuje i nadále. Tentokrát v podobě tzv. long covidu.

"Aspoň tak zněla diagnóza na můj neustálý strašný kašel," prozradil Krejčí deníku Aha!. Kromě toho si oblíbený mim postěžoval i na to, že majetkové vyrovnání s bývalou manželkou se stále táhne a konec je v nedohlednu. "Jenže bejvalka trvá na tom, že mi z našeho majetku nic nedá, a ještě chce navrch milion," vysvětlil, proč se nemůže zbavit psychického napětí, které mu tak moc zdravotně ubližuje.

Aspoň trochu uniknout z neveselé reality se pokusil na dovolené v Bulharsku, kam se vydal s přítelkyní Lucií. "Snažil jsem se do sebe dostat co nejvíc přírodních vitaminů, ale je to na delší čas, musím být trpělivý," dodal k procesu rekonvalescence.