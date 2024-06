Václav Upír Krejčí rok tajil rakovinu. V břiše měl obrovský nádor

Konec manželství herce Václava Upíra Krejčího a jeho ženy Zuzany nebyl vůbec hezký. Dodnes se táhnou spory o majetkové vyrovnání. A právě stres, který s tím byl spojený, byl patrně spouštěčem rakoviny, která se u herce rozvinula.

"Moje lékařka mě požádala, abych se odstřihl od matky našich dcer, jinak prý bude nemoc bujet dál," řekl herec Blesku s tím, že nádor, který mu lékaři odstranili z břicha, byl obřích rozměrů. Měl 15 centimetrů.

S bývalou manželkou se herec nemůže dohodnout hlavně na luxusním domě v pražských Řepích, kde v průběhu let vybudoval i nahrávací studio. On by ho rád prodal a peníze si rozdělil. "Já bych pak koupil bydlení pro jednu dceru, Zuzana té druhé. Nevidím v tom problém, nikdo by nepřišel zkrátka. Jenže druhá strana si nejspíš myslí, že je mi třicet a můžu zase začít na zelené louce. Mám odejít s holým zadkem," zoufá si Krejčí, který by ve svém věku už měl rád klid.

"Táhne mi na sedmdesát, navíc mám rakovinu. Chtěl bych trochu slušně a hlavně šťastně dožít. A mrzí mě, že dcera napíše esemesku, abych jí dal peníze na řidičák, ale k narozeninám ani na svátky mi nenapíše," popsal, jaké vztahy mezi jeho nejbližšími momentálně panují.

A zastání nemocný herec nenašel ani u své bývalé tchyně, která je lékařkou a které se snažil celou věc vysvětlit. "Napsal jsem jí o své nemoci. Odvětila, že je nemám vydírat, že rakovina se dnes dá léčit. Proto jsem taky tak dlouho mlčel, aby lidi ještě neřekli, že rakovinu využívám ve svůj prospěch."