Zpěvák Václav Neckář si po nešikovném pádu zlomil ruku

Jsou to dva týdny, co osmdesátiletý zpěvák Václav Neckář doma zakopl a upadl. Následky pádu trochu podcenil a nevyhledal lékařkou pomoc okamžitě, ale až poté, co velké bolesti přetrvávaly. Nakonec se do nemocnice dostavil a tam zjistili, že si zlomil ruku.

"Lékaři říkali, že jsem si ji zlomil šikovně, čistě, nemuseli mě operovat," řekl k tomu Neckář Blesk optimisticky. A dodal i podrobnosti. "Rentgen ukázal, že to je zlomené těsně pod ramenním kloubem," prozradil zpěvák s tím, že pak upadl ještě jednou, ale tentokrát mu štěstí přálo a obešlo se to bez následků.

Bohužel to není poprvé, co se blízcí o Neckáře museli bát. V minulosti prodělal cévní příhodu, následkem které trpěl afázií, a ohrožuje ho také srdeční arytmie. O tom, jak na tom je, promluvil před pár měsíci jeho bratr Jan. "Je to takový konstantní stav, který se nevyvíjí moc dobře. Je to prostě stáří, co se dá dělat, ty neduhy se na nás podepisují. Špatně se mu chodí a hodně odpočívá."