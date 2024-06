Václav Neckář končí s kariérou. "Měli bychom odpočívat," říká jeho bratr Jan Neckář

Je to jen pár týdnů, co se objevila zpráva o tom, že zpěvák Václav Neckář si přivodil po pádu zlomeninu ruky. A i když je z nejhoršího venku, zdá se, že to byla poslední kapka k tomu, aby padlo závažné rozhodnutí o konci hudební kariéry. "Bohužel pořád má problémy s pohybovým ústrojím, jak se říká. Taky mu trochu vynechává sluch. Už bych to dál nerozváděl. V podstatě si myslím, že už bychom měli odpočívat," řekl pro Showtime Václavův bratr Jan Neckář, který s ním nejen vystupuje v kapele Bacily, ale také je jeho manažerem.

Toto však nejsou jediné zdravotní komplikace, se kterými oblíbený zpěvák bojuje. V minulosti prodělal cévní příhodu, následkem které trpěl afázií, a ohrožuje ho také srdeční arytmie. V kapele však není sám, komu zdraví už neslouží jako za mlada.

"Mám prsty s artritidou, bolí mě každý úhoz do kláves. Je toho moc. Nashromáždily se různé neduhy," řekl Jan Neckář koncem loňského roku. Tehdy však ještě vtipkoval o tom, že jeho slavnější bratr odchod na odpočinek nechystá. "Říká, že jeho z toho pódia budou muset sestřelit," uvedl tehdy s úsměvem. Situace se ale změnila a nezbývá než ji akceptovat.