V zimě dlouho nevydrží. České celebrity ulétly do tepla a chlubí se v bikinách

Zimu nesnáší každý dobře. Některé české celebrity to mají podobně, a proto si radši zabalí kufry a vyrazí i na několikaměsíční dovolenou někam do exotiky. Neznamená to ovšem, že by zapomněly na své věrné fanoušky. Naopak, často s nimi udržují živý kontakt aspoň na svých sociálních sítích, kde se rády často pochlubí fotkami v bikinách. Některé jsou i odvážnější a zajdou ještě dál. Třeba Světlana Nálepková se ani ve svých 63 letech nezalekla a zveřejnila povážlivou fotografii z pláže, na které to působí dojmem, že je tam zcela nahá.

