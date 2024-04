"V zácpě jsem čůrala do synovy plenky," prozradila Tori Spellingová

Herečka Tori Spellingová, kterou čeští diváci mají spjatou s rolí Donny ze seriálu Beverly Hills 90210, v nejnovější epizodě svého podcastu misSPELLING prozradila, že se vyčůrala do pleny svého syna, když uvízla v zácpě.

"Jednou, když Beau ještě nosil pleny, se mi chtělo opravdu moc čůrat," začala herečka své vyprávění o zapeklité situaci, která ji zastihla na losangeleské dálnici 101. Ta je známá extrémním provozem.

"A já si říkala: 'Já to domů nestihnu'. Tak jsem doslova sáhla zpátky do své tašky a říkám si: 'něco, prosím, Bože, něco mi dej'," pokračovala v barvitém vyprávění historky. "A prošla jsem to a říkám si, aha, plenka. A tak jsem se prostě vyčůrala do plenky. Fakt se to hodí, lidi," pobavila svoje sledující padesátiletá herečka.

Spellingová má pět dětí s Deanem McDermottem, který už brzy bude jejím exmanželem, jelikož v březnu podala žádost o rozvod. Kromě svých dětí se vždy vzorně starala také o pětadvacetiletého nevlastního syna Jacka, kterého má McDermott s bývalou manželkou Mary Jo Eustaceovou.