Slunce, seno, jahody po čtyřiceti letech ožívá. Vencu Konopníka byste dnes nepoznali

Roli Venci Konopníka v legendární komedii režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody prý dostal Bronislav Černý omylem. A přestože se pak před kameru postavil ještě několikrát, u herectví nezůstal.

Na to, jak dnes vypadá a co dělá, se podívejte do naší galerie.