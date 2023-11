V den premiéry jejího filmu vyděsila Janu Bernáškovou kriminální policie

Ráno v den premiéry svého snímku Jak přežít svého muže zažila herečka a spisovatelka Jana Bernášková nemilé překvapení. Probudil ji totiž nečekaný telefonát přímo z kriminální policie.

"Ráno mi volala kriminální policie a já se vyděsila, co se stalo. Renda (Bernáškové manžel Rudolf Merkner, pozn. red.) nebyl doma, tak jsem se vyděsila, jestli ho někdo nezabil," popisovala stresující situaci pro Super.cz. Vzápětí ovšem uvedla věci na pravou míru: "Volali proto, že jsem jim parkovala na parkovacím místě a že musím přeparkovat."

V duchu romantických komedií, ke kterým často patří i zmatkující hrdinka, ale události toho rána pokračovaly. "Tak jsem šla přeparkovat, ale zapomněla jsem si klíče od auta, vzala jsem si omylem jiné. Pak jsem nastartovala a všimla jsem si, že mám málo benzinu. Popojela jsem, že pojedu na benzinku, a nedojela jsem. Došel mi benzin," líčila své chaotické zážitky. "Ucpala jsem celé Vršovice, ale objevili se tam dva pánové, kteří mě odtlačili až na tu benzinku, naštěstí," pochvalovala si pomoc dvou gentlemanů.

S uvedením vlastního filmu prožívá Bernášková také intenzivní emoce. "Nikdy jsem neměla hlavní roli ve filmu či seriálu, a už vůbec ne ve svém osobním filmu. A pro ten, jako pro své vlastní děti, uděláte víc než pro cizí. Takže jsem upřímně netušila, do čeho jdu a že to bude tak náročné," konstatovala v rozhlasovém pořadu Blízká setkání. U slovenské předpremiéry ji to naprosto přemohlo.

"Já asi dvacet minut v kuse strašně plakala. Diváci nechápali, když viděli autorku a hlavní hrdinku v slzách. Nečekala jsem tu emoci. Byl to silný zážitek v tom, že jsme to zvládli, že se naplnilo, co jsem si představovala," vzpomínala herečka.